Jo mere træt du er, jo mere hård kan en omgang træning føles. Derfor har nogle trænere i mange år sværget til kaffe og dens effekt, når det gælder udholdenhed og opkvikning. Nogle mener simpelthen, at koffeinen i kaffe vil gøre træningen lettere og langt mere udholdelig.

Den største effekt ved kaffen er, at den kan gøre dig mere frisk og i stand til at yde mere - i forhold til, hvis du ikke havde indtaget den mørke drik. Nogle forskere mener endda, at kaffe kan hjælpe musklerne med at at nedbryde mere fedt, fordi musklerne bruger glykogen til at bevare energien. Når glykogen nedbrydes, vil det altså ikke nå at blive til glukose, sukker, som musklerne ellers bruger. Og ved at indtage kaffe vil glykogen blive i musklerne i længere tid, så du på den måde har mere energi til at udføre din træning. Du kan simpelthen “snyde” kroppen til at forbrænde fedt, inden sukkerdepoterne begynder at slippe op - og du løber tør for energi.