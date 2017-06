Sommerferie er lig med afslapning, hygge og solskin. Men også med en frygt for at miste din hårdtoptjente form, når træningstøjet holder pause i 1, 2 eller 3 uger. Men bare rolig med bare ét træningspas om ugen bevarer du både hurtighed og styrke, så du er lige så fit, som da du tog af sted. Smart nok virker strategien også, når du tvinges til at holde pause fra træningen pga. skader og sygdom. Kroppen husker din gode form Alle de timer, du har tilbragt i træningstøjet, er givet rigtig godt ud! Når du én gang i dit liv har trænet over en længere periode, vil din krop for altid opretholde et højt grundniveau. Så selv om du holder en længere pause fra træningen, vil du faktisk være i bedre form end en utrænet – helt uden at yde noget! Og den første ferieuge er i øvrigt "gratis", da der går en uge, før den begynder at nedbryde sig selv.