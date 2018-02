Her er din perfekte træningsmakker

En makker der løfter træningsgrejet



Der er med andre ord god plads til dit træningsudstyr, mens du er på farten. Om det er surfbrættet, mountainbiken, dine kettlebells eller måske hunden, kan du nemt få plads til det udstyr, din træning kræver.

Med et bagagerum med en kapacitet på 410 liter og et klassisk SUV-design har Crossland X et af de største bagagerum i sin klasse. Der er sågar mulighed for at udvide det til mere end det dobbelte – 1.255 liter, da bagsæderne kan forskydes og er foldbare. Samtidig er der mange muligheder for at justere forskellige elementer i bilen, så det er nemt at transportere længere genstande.