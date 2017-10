Guide til træning med en veninde

Der er noget helt magisk over en makker, når du gerne vil styre dit liv i en sundere retning. Chancen for at få succes med vægttabet, en ny træningsrutine, eller hvad du nu drømmer om, er klart større, hvis I er to til at holde hinanden i ørerne. Især fordi det er sværere at bryde en aftale med en anden end med dig selv, og fordi en makker kan give dig det nødvendige spark bagi, når du kæmper med at holde motivationen oppe.

Sådan skal I træne

Løb

I kan udnytte hinandens gode støtte undervejs på løbeturen til at træne effektive intervaller, hvor I skiftes til at tage tid og heppe for fuld udblæsning. Det er superfedt, når du slipper for at holde øje med et ur og får opbakning i de sidste hårde sekunder. Mens du holder pause, er det din venindes tur til at spurte.

Her finder du 4 effektive løbeintervaller, du kan løbe med din veninde.