Her kan I møde udfordringer

I er på vidt forskelligt niveau

Hvis din mand er hurtigere og stærkere end du, er faren, at han kommer til at kede sig til træning, og du føler dig alt for presset. Men I kan sagtens justere træningen efter niveau- forskellene – eller blot følges til fitnesscenteret, hvor I så følger hver jeres individuelle program.

I risikerer at snerre

Når han siger “løb!”, siger du “hold kæft!”. Du elsker din mand, men nøj, hvor kan han irritere dig – især når du er presset. Men husk at se ham som en god træningsmakker: Når han retter på dig, er det for at hjælpe, og når han spørger for 117. gang, om du er okay, er det for at være omsorgsfuld. Der er mange ting, som kan misforstås i situationen, så aftal på forhånd nogle spilleregler for jeres kommunikation.