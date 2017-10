Få tid til træning i en travl hverdag

AFTEN

18.00 Du laver mad. Du har planlagt ugens måltider på forhånd og købt stort ind på nettet.

20.00 Du sætter dig tilrette i sofaen og lukker øjnene - nu er det tid til meditation. Det lyder måske lidt hippie-agtigt, men der er en grund til, at mindfullness er blevet super populært - og det kan faktisk også spare dig for tid i hverdagen! Du giver nemlig din hjerne et tiltrængt pusterum, og du vil få mere overskud og energi, så du kan overstå hverdagens opgaver hurtigere. Der findes mange apps til din telefon, der kan hjælpe dig i gang og guide dig til meditation.

21.00 Du lukker ned for ’skærmene’ i hjemmet og bruger i stedet tiden på fx at læse. Din hjerne bliver påvirket af det blå lys, der holder den vågen. Når det bliver mørkt, producerer vores hjerner søvnhormonet melatonin, der giver besked om, at nu skal du falde til ro for natten. En god nattesøvn giver dig mere overskud og energi til dagen efter, så du kan vågne veludhvilet op når vækkeuret ringer i morgen (ikke snooze!).