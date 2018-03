En holdtime i fitnesscenteret, en tur med løbeklubben eller en omgang rundbold med familien. Der er mange gode muligheder for at motionere sammen med andre, og faktisk er det ikke bare hyggeligt, men også særlig godt for din mentale sundhed.

Ved at sætte to grupper testpersoner til at træne enten alene eller på hold i løbet af 12 uger har forskere fundet frem til, at holdtræning virker markant bedst mod stress. Ved forsøgets afslutning havde holdgruppen i gennemsnit sænket deres stress niveau med 26 procent, mens sologruppen ikke oplevede nogen særlig forandring på dette punkt – til trods for at de faktisk havde trænet næsten dobbelt så meget.

Find fællestræning

Appen Peakout giver dig et godt overblik over motionsmuligheder i dit område, lige fra yoga til kampsport. Du kan nemt trykke dig ind og booke en time. Peakout fås gratis i App Store og Google Play.