Fordel 8: Ingen ventetid

Når man er i gang med at træne, er det ret så irriterende at stå og vente på, at romaskinen eller de rigtige håndvægte bliver ledige. Det slipper du for derhjemme. Her står dit udstyr kun og venter på dig.





Fordel 9: Du slipper for andres sved og lugte

En træningsmåtte eller en cykelsadel, der stadig er våd af andres sved, er ikke lækker at overtage, og det samme kan siges om den tunge luft af sved og prut, der ofte hænger i et træningslokale. Derhjemme skal du bare leve med din egen sved, og kommer du til at slippe en lille vind, er det nemt lige at åbne vinduet og lufte ud.





Fordel 10: Du kan se din yndlingsserie imens

En del øvelser kan du sagtens lave, mens du ser tv eller snupper et afsnit af din yndlingsserie. Det får træningen til at flyve afsted, og lige pludselig har du stået i planke i en halv time …





Fordel 11: Du undgår nærkontakt i omklædningsrummet

Træner du samtidigt med de fleste andre, kender du alt til overfyldte omklædningsrum. Er det lidt for intimt for dig at få andres svedige rumper helt op i næsen, når du sidder og binder dine sko, så flyt træningen hjem og få masser af plads.





Fordel 12: Du har dit eget private bad

Ikke alle er vilde med at vise sig nøgne frem for andre. Derhjemme kan du bade uden andres nysgerrige blikke, samtidig med, at du heller ikke behøver at haste dig gennem dit bad, fordi en kø af kvinder står og venter på deres tur.