Det lyder måske ikke så pænt, hvis du står nede i træningscenteret og spyr eder og forbandelser ud, mens du okser løs med en vægtstang. Men nu har du verdens bedste undskyldning for at få lov at give den gas med bandeordene. Det viser sig nemlig, at du faktisk kan bande dig stærkere.

Det var satans, tænker du nok, men den er god nok! Og det gælder endda både, når du giver den gas på en cardiomaskine og med de tunge vægte.

I et forsøg blev deltagerne enten sat til at køre på en kondicykel ved maksimal intensitet i 30 sekunder eller udføre en simpel styrketest. Deres præstation blev målt ad to forskellige omgange: En, hvor de skulle gentage et valgfrit bandeord under testen, og en, hvor de blot skulle gentage et neutralt ord.