5 tegn på, at din træning er dårlig for dig

4. Du er stadig øm efter adskillige dage

Det er ikke meningen, du skal være øm i kroppen i tre dage efter din træning. Ikke så meget, at du tænker, det er underligt i hvert fald. Hvis dét er tilfældet, har du presset dig selv for hårdt.

5. Det gør ondt, når du træner

Hvis du har problemer med særligt én bestemt øvelse eller bevægelse, er det som regel et tegn på, at der er noget galt. Hvis ikke det er så slemt, at du vil have en specialist til at se nærmere på det, burde du måske varme bedre op OG lade være med at presse dig selv.