5 myter om udstrækning, du virkelig ikke må tro på

4. Du kan ALDRIG overstrække

Det passer ikke! Hvis du strækker en muskel alt for meget, kan du faktisk risikere at beskadige den - og altså overstrække den. Hvis du ikke er vant til at strække ud, er det vigtigt at begynde langsomt og måske forsøge at lave hvert eneste stræk på en udånding. Sug godt med luft ind, og pust så langsomt ud, mens du strækker.

5. En foam roller er lige så god

Ikke hvis du direkte sammenligner med udstrækning. Selvom både udstrækning og en foam roller kan nå dybt ind i kroppen og afhjælpe spændinger, så er udstrækning klart bedst, når det handler om smidighed. Her kan en foam roller slet ikke hjælpe dig på samme måde.