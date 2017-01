40 sekunders træning giver klart bedre form

Undskyldningen om ikke at have tid til træning holder slet ikke længere. For mon ikke, du kan finde bare 40 sekunder? Mere skal der faktisk ikke til for at give din form et betydeligt løft, viser en undersøgelse. Så længe du bare giver den maksimalt gas.

Forskerne har gennemgået en lang række studier på området og slår fast, hvor effektivt det er at træne korte og hårde intervaller. I et forsøg skulle inaktive testpersoner cykle på særlige kondicykler designet til intervaltræning i 10 minutter ad gangen. De skulle cykle helt stille og roligt kun afbrudt af 2 gange 20 sekunder for fuld skrue.

Træningspasset blev gennemført 3 gange om ugen, hvilket i alt gav 30 minutters træning og altså kun 2 minutters hårde intervaller ugentligt. Ikke desto mindre var det nok til at forbedre deres form med hele 12 procent.

Ifølge forskerne kan cykeltræningen svare til 10 minutters gåtur op ad bakke, hvor du 2 gange sætter i fuld sprint i 20 sekunder.