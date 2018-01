3 oplagte steder til aktiv ferie i Danmark

Det er super populært at tage på træningsferier i varmen, men du behøver faktisk ikke rejse langt væk for at tage på en sund og aktiv ferie. Der findes nemlig mange steder i Danmark, som er den perfekte ramme for en ferie, hvor du nemt kan kombinere motion og afslapning.

Og bare rolig – du kan sagtens inkludere hele familien i den aktive ferie. Når børnene er glade, bliver vi forældre det også. Så tænk især over at vælge et feriested, hvor der er gode rammer for børnene, så de kan lave spændende og underholdende aktiviteter i fx badeland og legeland. Gå også efter ferieboliger med god plads til alle – så ferien rent faktisk føles som ferie.