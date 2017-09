3 genveje til at holde træningsmotivationen i efteråret

3. Tag familen med

Hvem siger, at du skal træne alene? Gør din træning ekstra sjov og hold motivationen oppe ved at få hele familien med. Gør I træningen til en udflugt, kan I få en helt særlig oplevelse sammen. Er familien ekstra stor, eller har I meget træningsudstyr eller oppakning med, er Opel Crossland X'ens avancerede fleksibilitetsløsninger en stor fordel. Bagsæderne fås f.eks. med mulighed for at kunne rykkes 15 cm frem, så der bliver ekstra plads i bagagerummet.

Du kan trygt køre med hele familien i Opel Crossland X, da fartpiloten og assistenten Opel Eye hjælper til, at du overholder fartgrænser og bliver i din egen vognbane. Du kan også vælge at få installeret træthedsalarm og automatisk nødbremse for ekstra sikkerhed.