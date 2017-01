Træningsformer, der er bedre end løb

For nogle er løb den bedste form for motion. For andre er det ikke lige så fedt. Det er tungt, anstrengende og føles enormt unaturligt. Og hvad værre er, så gør det ondt allevegne – knæene, hofterne og hælene. Heldigvis findes der andre måder at træne kondition på, hvor du samtidig skåner din led.

1. Crosstrainer

Crosstraineren er et særdeles godt alternativ til løb. Det er dog vigtigt, at du også husker at træne overkroppen for at få fuldt udbytte.



Sådan får du mest ud af din træning på en crosstrainer.

2. Cykling

Det er på tide at finde cykelshortsene frem, hvis du vil sætte forbrændingen i vejret og samtidig skåne dine led. Det er underordnet, om du cykler en tur i skoven, tager til et spinninghold, eller hopper på den stationære cykel i fitnesscentret.