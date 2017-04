Hvem vil ikke gerne have den der stramme numse, som sidder en lille smule højere oppe, end den gør lige netop nu? Det vil vi vist allesammen. Men du tænker med garanti ikke over, at denne øvelse er guld værd for dine baller - og derfor laver du den ikke. Hvis du begynder nu, så LOVER vi, at du superhurtigt vil kunne se resultater. Og du vil lynhurtigt få en fin og stram numse. Juhuuu!

Vi taler naturligvis om Frog Pumps. Navnet på øvelsen er ikke for sjov - du kan nemlig godt komme til at ligne lidt en frø, når du udfører den. Til gengæld er den nem at lave, og den giver hurtige og synlige resultater.