Sådan kommer ud af med de irriterende mormor-arme

Den tid, hvor kvinders overarme helst skulle være bløde og uden antydning af en eneste lille muskelbule, er heldigvis for længst ovre. I dag er det supersejt at vise veltrænede arme frem, men de kommer ikke af sig selv. Drømmer du om flotte, tonede arme, er det næsten indlysende, at du skal i gang med at træne arme. Formentlig vil det dog ikke være nok. For vejer du for meget, kan du lave nok så mange push-ups; dine stærke muskler vil stadig være gemt væk bag et lag fedt. Derfor skal du være opmærksom på også at få trænet resten af kroppen – ikke mindst ben og baller, hvor kroppens største muskler sidder.

Kosten gør også en stor forskel. Vil du forbrænde fedt, skal du først og fremmest sørge for ikke at indtage flere kalorier, end du forbrænder. Derudover skal du skære ned på forarbejdede fødevarer og sukker og ikke mindst stivelse, inklusive rugbrød.

Sådan skal du spise

Skru op for proteinkilder som æg, fisk, kylling, kalkun, skyr og hytteost.

Undgå stivelse som pasta, ris, kartofler, brød, havregryn og sukker.

Spis 600 g–1 kg grøntsager hver dag og max 1 stk. frugt.

Drik 2-3 liter vand hver dag.

Sundt fedt som avocado og mandler er godt, men pas på mængderne.

Særligt fokus: Giv din krop et antiinflammatorisk boost ved at spise 10 blåbær og 2 cm ingefær hver dag.

Sådan skal du træne

Arme: Lav de 3 armøvelser 4 gange om ugen.

Hele kroppen: Lav styrketræning for hele kroppen 2 gange om ugen. Det gør du ved at lave de 3 balle- og de 3 maveøvelser fra de andre programmer. Lav dem gerne samtidigt med armøvelserne.

Kondition: 1 times konditionstræning om ugen. Gerne en træningsform, der involverer armene som fx roning eller holdtræning, der også udfordrer din kondition.

Armøvelse 1

Stå i en bredstående position. Hold en håndvægt i hver hånd, og spænd op i dine mavemuskler. Pust ud, bøj ned i knæ, og bøj samtidigt armene, så hænderne kommer op mod skuldrene. Træk vejret ind, stræk benene igen, og sænk armene tilbage til udgangspositionen.

Antal gentagelser: 3 sæt a 12 stk.