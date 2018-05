Sådan laver du mountain climbers

Mountain climber

Udgangspunktet for øvelsen er det samme som i planken, men i stedet for at holde stillingen skal du løbe på stedet. Det stiller større krav til dine muskler, din balance og din koordinationsevne, og som bonus får du samtidig pulsen i vejret. Her viser vi dig, hvordan du griber øvelsen helt rigtigt an.

Derfor er mountain climbers gode:

Styrker alle de store muskelgrupper.

Træner både kondition og styrke.

Forbedrer koordination og balance.

Mountain climbers styrker primært musklerne i

Mave

Arme

Baller

Lår

Sådan laver du korrekte mountain climbers

Læg dig ned på alle fire, som om du skulle til at lave en armstrækning, så kun dine hænder og tåspidser er i gulvet. Hold kroppen strakt, og spænd op i mave og arme. Før dit ene knæ frem mod brystet, mens det andet ben forbliver strakt. Hvor du lander, er ikke det afgørende, så længe du kommer så langt frem som muligt. Skift dernæst ben med et eksplosivt hop.

Husk dette, når du laver mountain climbers

Sænk halebenet

Din bagdel må ikke stritte op mod loftet, når du skifter position på fødderne

Pas på pukkelryggen

Sørg for, at der så vidt muligt er en lige linje fra nakken og hele vejen ned til hælen.

Brug maven

Aktivér dine mavemuskler, så du ikke hænger i skuldrene eller vrider i hoften.

Stå på tåspidserne

Stå i hoftebreddes afstand, så kun dine tåspidser rører underlaget i udgangsstillingen.

Husk teknikken

Jo hurtigere du arbejder, jo mere kondition træner du. Men pas på, at du ikke kommer til at overstrække.

Læg vægten på armene

Hold dine hænder under skuldrene hele tiden. Det giver den rette stabilitet til øvelsen.