Genial øvelse for skuldre og nakke

Sidder du foran en computer det meste af dagen eller stikker næsen i telefonen, hver gang chancen byder sig? Det kan gå hårdt ud over nakke og skuldre, når du krummer sammen foran en skærm, men ved hjælp af en simpel øvelse kan du forebygge spændinger og ømhed. Det eneste, du skal bruge, er en træningselastik og et par minutters pause.

Her er øvelsen mod ondt i skuldrene

Startposition: Så oprejst med rank ryg. Hold fat om elastikken med begge hænder og løft armene op, så de peger vandret frem foran dit bryst. Der skal være cirka skulderbreddes afstand mellem dine hænder og en let spænding i elastikken.

Bevægelse: Træk dine arme bagud, så dine skulderblade bliver presset mod hinanden, og du mærker modstanden fra elastikken. Vend tilbage til startpositionen i et kontrolleret tempo, og gentag. Sørg for at holde ryggen rank og armene løftede under hele øvelsen.

Se video af øvelsen her: