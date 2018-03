Lider du jævnligt af smerter i nakke og øvre ryg? Så kan en foam roller hjælpe dig med at løsne op for spændingerne.

TIP: Har du langt hår, så start med at sætte håret op i en knold.

Rygøvelse med foam roller – sådan gør du:

1. Læg din foam roller på gulvet. Sæt dig på gulvet foran den med bøjede ben og hælene i gulvet. Læn dig tilbage, og sørg for, at foam rolleren befinder sig under din øvre ryg. Saml dine hænder foran på brystet.

2. Løft bagdelen, og rul nu langsomt frem og tilbage ved at skubbe fra med fødderne og bøje benene. Det er op til dig, om du blot laver små rul på ca. 10 cm, eller om du laver store rul for hele den øvre ryg.

3. Lav øvelsen i 30-45 sek. og hold 1 minuts pause. Gentag øvelsen 3 gange.

Lav gerne rygøvelsen hver dag.





Har du mere tid til overs, så lav denne dejlige bonusøvelse:

Bonusøvelse – sådan gør du:

1. Bliv siddende i udgangspositionen med bagdelen i gulvet og foam rolleren bag midten af din ryg.



2. Tag en dyb indånding, og ånd ud, mens du læner skuldre og hoved tilbage så langt tilbage som muligt, så du laver et stort svaj i ryggen. Hænderne er stadig bag nakken.

3. Tag en indånding, og løft så skuldre og hoved igen. Gentag et par gange.

4. Rul foam rolleren lidt længere op ad ryggen, og gentag forfra.