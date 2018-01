Slip af med fedtet på lår og baller

Er du mere pæreformet, end du har lyst til, er det sikkert en ringe trøst, at dit fedt er af den gode slags i forhold til det farlige mavefedt. Kvinders hormoner og højere fedtprocent betyder, at fedtet tit lagrer sig på baller og lår. Men det er ikke ensbetydende med, at du ikke kan gøre noget ved det. Tværtimod. Træning og varieret fiberholdig kost er vejen til at fordrive overflødigt fedt fra baller og lår.

Din træning skal både bestå af konditionstræning og styrketræning. Konditionstræningen forbrænder kalorier og øger din forbrænding, og styrketræning giver dig stærke muskler i baller og lår. Netop her sidder kroppens største muskler, og jo større og stærkere de er, jo mere øger de din forbrænding, selv når du sover. Jo lavere fedtprocent du har, jo tydeligere bliver din muskeltoning, og jo flottere ben og baller får du.

Til dine måltider skal du især fokusere på at få magre og mættende proteiner, spise masser af kål og skrue ned for fedtet.

Sådan skal du spise

Skru op for proteinkilder som æg, fisk, kylling, kalkun, skyr og hytteost.

Undgå stivelse som pasta, ris, kartofler, brød, havregryn og sukker.

Spis 600 g–1 kg grøntsager hver dag og max 1 stk. frugt. Spis altid lidt protein eller fedt sammen med din frugt.

Drik 2-3 liter vand hver dag.

Særligt fokus: Tag ca. 1 spsk. fiskeolie af god kvalitet hver dag, men vær generelt opmærksom på ikke at få for meget sundt fedt.

Sådan skal du træne

Baller: Lav de 3 balleøvelser 4 gange om ugen.

Hele kroppen: Lav styrketræning for hele kroppen 2 gange om ugen. Det gør du ved at lave de 3 arm- og de 3 maveøvelser fra de andre programmer. Lav dem gerne samtidigt med balleøvelserne.

Kondition: 1 times konditionstræning om ugen. Gerne en træningsform, der involverer ballerne som fx løb, spinning eller holdtræning, der også udfordrer din kondition.