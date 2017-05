Sæt dig på gulvet med bøjede ben og fødderne både samlet OG løftet fra gulvet. For at holde balancen er det en stor hjælp at spænde i maven samtidig. Hold en bold eller en vægt i dine hænder foran brystet og sving din overkrop fra side til side. Hold en ultrakort pause og kig ligeud, når du går fra den ene til den anden side.

Det er vigtigt, at din overkrop er omkring 45 grader fra gulvet, så du hverken er for tæt på enten at ligge ned eller sidde op. Igen - husk at spænde i maven, når du laver denne øvelse. Du får et langt større udbytte, og du holder samtidig balancen.

Lav øvelsen 3x15 gange!

Tjek også denne korte video, der viser dig, hvordan du skal gøre!