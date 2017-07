Squats er kongeøvelsen for dine lår og baller, men sæt-dig-på-hug-bevægelsen kan også nemt gøre din træning ensformig og være hård for dig med sarte knæ. Brug for alternativer? Så læs med! Her får du tre nemme øvelser, som både kan laves med og uden modstand.

1. Benkick bagud

Startposition: Læg dig på alle fire med samlede knæ. Hvil underarmene i underlaget, hold ryg og nakke lige, og spænd op i maven.

Bevægelsen: Løft dit ene ben, så låret flugter med rygsøjlen, og fodsålen peger op med loftet. Fleks foden, og lad benet være bøjet 90 grader. Pres foden op og ned 10 gange, som om du forsøger at presse din hæl mod loftet. Lav 3 sæt, og skift ben.