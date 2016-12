Sådan træner du dig i form efter fødslen

Mange har et stærkt fokus på at træne især maven flad og stram ovenpå fødslen, men det er vigtig at se på kroppen som en helhed og eksempelvis huske bækkenbunden, når du skal tilbage i form.

Kroppen, og især bækkenbunden, ryggen og lænden, gennemgår nemlig store forandringer, både fysisk og hormonelt, under graviditet og fødsel. Det er derfor afgørende, at disse muskelgrupper bliver styrket, for at du kan få din gamle krop tilbage og samtidig reducere eller undgå smerter og inkontinens.

Med få øvelser hver dag, kan du sagtens komme i form, få mere overskud og bedre livskvalitet – også selvom du har en lille baby at holde øje med. Du kan nemlig let inkludere babyen i din træning.

Her er fem øvelser, som du kan lave på stuegulvet med dit barn, som får din krop i form efter fødselen – og husk at kombinere de daglige øvelser med knibeøvelser, så du får trænet bækkenbunden hver eneste dag: