Sideplanke



Derfor er en sideplanke god

Sideudgaven af den klassiske plankeøvelse stiller både krav til de lige og de skrå mavemuskler, og så er den vejen til en stærk core og en sund ryg. Læs her, hvordan du laver en sideplanke helt korrekt.

Træner dine coremuskler

Forbedrer din balance

Giver dig en flottere kropsholdning

En sideplanke styrker primært musklerne i

Mave

Ryg

Skuldre

Sådan laver du en sideplanke

Læg dig på siden med samlede fødder, og hvil på din underarm. Løft dine hofter fra underlaget, stræk kroppen, og spænd godt op i din core. Ræk din øverste arm op mod loftet, og hold stillingen. Sænk dig langsomt ned mod underlaget, når du ikke kan holde kroppen lige længere.

Husk dette, når du laver sideplanke

Fleks fødderne

Hold vægten på ydersiden af den nederste fod. Du skal have en fornemmelse af, at du presser noget ud gennem dine fodsåler.

Skyd hoften op

Din øverste hofte skal hele tiden være højere løftet end skulderen på den arm, der hviler i underlaget.

Stram godt op

Lad skulderbladene søge mod rygsøjlen, og aktivér din kropskerne. Det giver stabilitet til øvelsen.

Stå korrekt

Placér albueleddet lige under din skulder. Det giver et stabilt udgangspunkt for øvelsen.

Husk din vejrtrækning

Glemmer du at trække vejret, holder du ikke længe.