Indstil dig på, at der fremover sikkert vil vrimle med siddende og liggende mennesker i styrketræningslokalet. Ny amerikansk forskning viser nemlig, at det faktisk er den optimale måde at hvile på mellem sættene, når du styrketræner.

Det er forskere fra bl.a. University of Utah, der har undersøgt effekten af forskellige hvilestrategier hos en række mandlige og kvindelige crossfittere. Her viste det sig, at de, der enten sad eller lå ned mellem sættene, præsterede bedre efterfølgende, end de, der gik rundt mellem sættene.

Forskernes forklaring er, at din puls sænkes mere og hurtigere, når du sidder eller ligger ned, hvilket gør din krop hurtigere og bedre klar til næste runde styrketræning. Så næste gang du har lavet din første runde med 10-12 squats med en tung vægtstang på nakken, så lad være med at gå lidt rundt efterfølgende og ryst dine ben. Smid dig i stedet straks ned på gulvet for at blive klar til næste omgang.