40 lunges. Godt, så er jeg i gang. Det er kun 20 til hvert ben, så det burde være overskueligt. Alligevel niver det en smule i lårene bagefter – men det er jo perfekt! Det må betyde, at jeg har taget det første bette skridt mod nogle dejligt stærke stænger, som kan sætte turbo på mine løbeture og hjælpe mig til at flyve op af trappen til fjerde sal.

Jeg har kastet mig over en tre ugers benudfordring. Den består af et simpelt program med daglige øvelser for lår, læg og baller. De første dage skal der laves 40 gentagelser, og de stiger støt, indtil programmet til sidst dikterer 80 styk dagligt. Og det kan mærkes!

De første par uger går det okay med at bygge langsomt på, men den sidste uge har jeg nærmest konstant blytunge lår. Til gengæld er der virkelig sket noget med min benpower. På kun tre uger kan jeg mærke en forskel på turen op af trappen. Jeg flyver ikke endnu, men fjerde sal er klart blevet nemmere at nå, selv når jeg er tungt belæsset med Nettoposer.