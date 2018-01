Du behøver ikke tunge vægte, smarte maskiner eller et stort udvalg af fitnesshold for at få en sund træning i hus. Du har alt, hvad du skal bruge hjemme i stuen: Lidt gulvplads og din egen kropsvægt.

Hjemmetræning er en genial måde at spare tid og penge på. Og nu viser et stort australsk studie, at det også er vejen til et længere liv. Ved hjælp af simple øvelser som push-ups, squats og planken et par gange om ugen kan du nemlig mindske din risiko for tidlig død med 16-18 procent i forhold til folk, der er inaktive.

Giver det straks lyst til at komme i gang, kan du lige nu få et lækkert Kari Traa sæt til din træning, når du bestiller et abonnement på I FORM. Samtidig kan du glæde dig til at få fingrene i bladet, hvor der altid er masser af inspiration og gode øvelser til hjemmetræningen. Blandt andet får du i hvert nummer et nyt program, som kan laves hjemme i stuen helt uden udstyr.





Samme effekt som konditionstræning

Gennem en periode på 14 år fulgte eksperterne mere end 80.000 mennesker over 30 år og registrerede deres motionsvaner. De sammenlignede blandt andet de testpersoner, som levede op til internationale anbefalinger fra WHO om at lave styrketræning to gange ugentligt, med dem, der levede op til anbefalingerne om mindst 150 minutters moderat konditionstræning eller 75 minutters mere intens pulstræning om ugen.

Konklusionen var, at risikoen for at dø tidligere end gennemsnittet blev mindsket i lige høj grad i begge tilfælde. Desuden viste det sig, at dem, der kun styrketrænede, mindskede risikoen for at dø af kræft med hele 31 procent, hvorimod der ikke var mindre risiko blandt dem, der kun konditionstrænede.

Lav øvelser for de store muskelgrupper

Det tyder altså på, at styrketræning er lige så vigtigt for din sundhed som konditionstræning, siger eksperterne. Og som sagt kan du sagtens sløjfe fitnesscenteret, for ifølge studiet er styrketræning med kropsvægt lige så godt som med maskiner, vægte eller andet udstyr. Gå især efter øvelser for de store muskelgrupper i balder, lår, ryg og bryst.

Prøv også vores styrketest for overkroppen for at se, om du måske skal sætte lidt ekstra ind her.