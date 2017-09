Den gode nyhed er, at du selv kan gøre meget for at undgå smerterne. Først og fremmest er det smart at bruge håndledsbeskyttere i visse øvelser og samtidig holde håndleddet i en neutral position, mens du udfører dem. Fx i biceps curl, hvor håndleddene skal holdes helt lige, når du drejer håndvægtene op mod din krop.

Sørg også for at styrke håndleddene, så de bedre kan modstå den hårde træning - bl.a. ved at sidde foran computeren på jobbet og klemme nogle sekunder om en lille bold, fx en tennisbold, et par gange om dagen.

Kilde: Health