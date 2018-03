Knivskarp core på bare 6 minutter

Du har sikkert hørt, at det er godt at styrke coremusklerne, men hvad går det egentlig ud på? Det handler om at træne mere end den berømte sixpack-muskel og få fat i hele kropskernen – både den lige og de skrå mavemuskler samt den tværgående dybe mavemuskel, der ligger som et bælte rundt om kroppen.

En stærk core er fundamentet for alle dine bevægelser, og den forebygger, at du kommer til skade, når du løfter og bevæger dig, og giver dig en bedre balance. Når du træner din core, bliver du derfor ikke alene bedre til at udføre helt almindelige dagligdags aktiviteter, du bliver også bedre til alle sportsgrene – uanset om du er til løb, boldspil eller yoga.

Førstehjælp til ryggen

Jo mere du sidder ned, flader ud på sofaen eller motionerer uden at bruge coremusklerne, jo mere kompenserer du med dine rygmuskler. Derfor er rygsmerter ofte en følgesvend, hvis du har en svag core. Du kommer simpelthen til at bøje og svaje overdrevet meget i rygsøjlen, og dine rygmuskler bliver stramme og immobile. Når du styrker din core, vil du derimod kunne bevæge dig med stabil lænd. Det giver færre smerter, en mere rank holdning og en fladere mave.

Træn dig til en hardcore core

Vi har lavet to programmer, der træner alle coremusklerne. Det eneste, du skal bruge, er et par strømper og seks minutter seks dage om ugen. Du vil få en effekt på stabilitet, styrke, balance og bevægelighed med det samme. Og efter et par måneder vil forbedringerne også tydeligt kunne ses på din holdning og mave.