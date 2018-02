Virussen lurer efter en hård træning

Hvis du indimellem træner hårdt og længe (over halvanden time med pæn intensitet), skal du huske, at dit immunforsvar kan være nedsat i 3-24 timer bagefter. Formentlig skyldes det blandt andet, at produktionen af stoffet IgA, der hjælper kroppen til at afvise virus og bakterier, bliver mindre, når du giver den gas i lang tid.

Pas derfor ekstra godt på dig selv lige efter hård træning. Sørg for at holde dig varm, og få skiftet til tørt tøj med det samme, og prøv også at vaske hænder ofte. Undgå helst syge mennesker.

4 sunde tips til træning, når næsen løber

Ingen af os er helt immune over for smitte. Hvis virus får krammet på dig, behøver det ikke altid at forhindre dig i at træne.

1. Småforkølet.

Du kan roligt snuppe en let træningsomgang, hvis du bare er lidt forkølet og snottet og i øvrigt fri for feber eller smerter i kroppen. En let løbetur kan ligefrem være med til at give lidt ekstra luft i systemet. Men lad være at give den fuld speed.

Snupper du en let løbetur, så tjek her, hvordan du undgår løbende næse.

2. Feber og halspine.

Hvis du har feber, ondt i halsen og/eller hele kroppen, er det bedst, at du bliver hjemme og hviler dig. Brug tiden på at restituere og slappe af, til du er frisk igen.

Søvn hjælper ofte på sygdom og forkølelse. Her får du 6 tips til at sove bedre, når du har virus i kroppen.

3. Rask igen.

Giv kroppen hvile i et par dage, efter at du er blevet rask – og start så stille og roligt ud. Virus kan ligge latent i kroppen og gøre dig syg igen, hvis du tager et vildt træningspas, dagen efter at du er blevet feberfri.

4. Tålmodighed i ugevis.

Brug en uge eller to på at komme tilbage på fuldt træningsniveau igen. Lad være mere at træne ekstra hårdt for at indhente det forsømte efter en sygdomsperiode. Træner du efter et program, så gå tværtimod en uges tid tilbage i programmet, og byg dig selv op derfra igen.

Mangler du inspiration til gode træningsprogrammer? Så får den her - og træn i dit eget tempo.