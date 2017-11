Skal jeg partout spise inden min morgentræning?

Jeg træner som regel på tom mave om morgenen, da jeg sjældent er sulten først på dagen. Er det o.k.?

Det er et spørgsmål, som mange motionister tumler med. I virkeligheden er svaret dog ret enkelt: Har du det bedst med at træne på fastende hjerte, og passer det ovenikøbet godt ind i dine morgenrutiner, så gør det! Kun hvis du kan mærke, at dit blodsukker falder drastisk undervejs, eller hvis du står over for en timelang træning, hvor du har tendens til at blive sulten eller måske endda utilpas, hvis du træner på tom mave, gør du klogt i at tanke op med lidt energi inden. Mange gange kan det ligefrem være en fordel at vente med maden, til træningen er overstået, da en fyldt mavesæk som regel generer under eksempelvis løb, yoga og mange andre motionsformer.

Det kan du spise inden ...

Konditionstræning: En banan og et glas vand

Snup en banan, hvis du foretrækker at have lidt i maven. Alternativt skal du stå tidligt op, da det er bedst at spise 2-3 timer før træning.

Derfor skal du hellere spise en banan end at drikke en energidrik.

Yoga: En smoothie

Spis noget let senest en time før træning, hvis du ikke kan vente. Fx en smoothie, som ikke generer dig, når mellemgulvet æltes.

Find et hav af sunde og lækre smoothie-opskrifter her.

Styrketræning: En skål skyr med frugt

Du kan både spise før og efter træning, så gør det, du foretrækker. Går du ofte sukkerkold, er skyr med frugt et godt valg før træning.

Du har sikkert hørt, at skyr er super sundt. Men ved du hvorfor? Få svaret her.