I FORM anbefaler

Hvis du er plaget af skader, er det vigtigt, at både din træning og dit træningstøj er indrettet derefter. For hård belastning eller tøj, der ikke holder dig tilpas varm og tør, kan være med til at få skaden til at blusse unødigt op igen.

Sørg derfor altid for at være klædt på efter vejret. Ved skader i knæ, lyske eller tilbagevendende fibersprængninger er det en god idé at anskaffe sig et par træningstights med fokus på en skæring, der kan støtte dig under din træning.

Disse funktionelle vinterløbetights fra Active Fit sikrer optimal komfort og fitting. Tightsene er i varm og åndbar vinterkvalitet og forsynet med reflekser både foran og bagpå, så du bliver set i mørket. Det svedtransporterende materiale sørger for at holde din krop tør og veltempereret under din træning. Materialet er meget behageligt og med flade sømme, der ikke genererer huden. Derudover er modellen udstyret med en praktisk nøglelomme reflekser og elastik i taljen. Lige nu kan du få de funktionelle tights sammen med 4 numre af I FORM og spare over 600 kroner.

