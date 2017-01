Sådan undgår du løberknæ

Hvad er løberknæ?

Derfor bliver du ramt af løberknæ

På trods af navnet går løberknæ ikke ud over selve knæet. Det er en inflammation (betændelse) i et knoglefremspring på den nederste del af lårbenet, der opstår, fordi en sene gnider hen over det, hver gang du strækker benet, og det irriterer knoglen. Det kan fx opstå, hvis du træner forkert eller ikke har den rette støtte i løbeskoene.

Det sker der i låret

Der går en lang, kraftig sene ned langs lårets yderside fra ballen til underbenet. Den løber også hen over nederste del af lårbenet, hvor der ligger en knogle med en slimsæk. Slimsækken er fyldt med ledvæske, som er til for at mindske generne, når senen gnider mod lårbenet. Men når du løber, gnider den ekstra meget på, og så kan der opstå inflammation.

Her sidder smerten ved løberknæ

Inflammationen giver smerter på ydersiden af knæet. I starten er de diffuse, så det er svært at sige, hvor de kommer fra. Efterhånden bliver smerten skarpere og afgrænset til akkurat det sted, hvor senen gnider mod lårbensknoglen.