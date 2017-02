Så ofte bør du i virkeligheden løbe

Hvor mange gange om ugen løber du? Måske tænker du slet ikke over, at den ekstra løbetur faktisk kan gøre underværker for din træning.

Undersøgelser viser, at du skal dyrke motion to til tre gange om ugen for at opnå en egentlig virkning og få noget ud af træningen. Men det afhænger i virkeligheden af mange ting; din tid, dit liv osv.

Hvis du følger kravene om en halv times motion om dagen, lyder det rimeligt at træne minimum to gange om ugen derudover. Blot 30 minutter af gangen, hvor pulsen kommer i vejret og vejrtrækningen i den grad kommer på prøve.