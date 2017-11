Så meget skal du løbe for at leve længere

Løb er mest effektivt

I studiet har forskere sammenlignet risikoen for at dø for tidligt for 4 forskellige grupper og fundet, at løb i mere end 75 minutter om ugen sænker risikoen mest.

Mindre end 75 min. løb om ugen

... er lig med 30 % mindre risiko for at dø for tidligt.

Løbere, der løber mindre end 75 min. om ugen, har 30 pct. mindre risiko for at dø for tidligt sammenlignet med helt inaktive.

Mere end 75 min. løb om ugen

... er lig med 43 % mindre risiko for at dø for tidligt.

Løbere, der løber mere end 75 min. om ugen, har 43 pct. mindre risiko for at dø for tidligt sammenlignet med helt inaktive.

Mere end 75 min. anden træning om ugen

... er lig med 22 % mindre risiko for at dø for tidligt.

Folk, der træner mere end 75 min. om ugen, men ikke løber, har 22 pct. mindre risiko for at dø for tidligt sammenlignet med helt inaktive.

Faktisk viser et andet studie, at bare én times løb kan forlænge dit liv betydeligt. Læs det med dine egne øjne her.