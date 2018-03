Squat og skidt i smuk kombi

Navnet plogging er en kombination af jogging og det svenske “plocka upp”, som betyder at samle op. Og ud over den rare følelse af at rydde op i naturen giver den nye trend dig også alle tiders mulighed for at få endnu mere ud af løbeturen. Tænk bare på alle de squats, du kan lave, når du alligevel skal bukke dig efter skidt og skrald.

Faktisk bliver din krop udfordret på mange fronter, hvis du går all-in efter affald i alle afkroge af naturen og bøjer og strækker dig på livet løs. Du få endda flettet intervaltræning helt naturligt ind, hvis du sørger for at sætte lidt ekstra tempo på mellem skraldeposterne.

Er du frisk på en omgang plogging, er det eneste, du skal bruge, en affaldssæk og eventuelt et par plastikhandsker, hvis du til den sarte side. Undervejs kan du smide affaldet i de nærmeste skraldespande, og er der ikke mange af dem, kan du glæde dig over at få ekstra armtræning, når du nærmer dig slutspurten med en fyldt sæk over skulderen.





Plogging på Instagram

