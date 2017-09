Lad mig bare være ærlig: Løb har aldrig rigtigt sagt mig det store. Ensformigt og smertende for mine ben har altid været mit umiddelbare indtryk af sporten. Lige indtil jeg fik mulighed for at deltage i Disneyland Paris Magic Run Weekend.

Udsigten til at løbe gennem den fortryllende forlystelsespark efter lukketid var nemlig lige den motivation, der skulle til for at få mig i gang med løbetræningen.

For andet år i træk dannede Disneyland® Paris i weekenden rammen for ét af verdens mest spektakulære løbeevents. Her var over 20.000 løbere i alderen ét til 82 år samlet for at deltage i arrangementet, der samtidig markerede parkens 25-års jubilæum.