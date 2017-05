Er du en af de mange løbere, der konsekvent springer opvarmningen over? Så er du i højrisiko for at havne i en anden stor gruppe. Nemlig i den gruppe af løbere, som får en skade. Forskere anslår det til at være halvdelen af alle løbere hvert eneste år.

Der findes flere årsager til, at en løbeskade opstår. En af de typiske er, at du ikke er ordentlig varm og lægger for hårdt ud. Jo varmere dine muskler, ledbånd og sener er, jo lavere er risikoen for en skade.

6 øvelser, så du undgår løbeskader

1. Stå med armene ned langs siden. Lav sidebøjninger skiftevis til højre og venstre side. 10 stk. til hver side.

2. Stå med armene over kors foran brystet. Rotér nu overkroppen skiftevis til højre og venstre. 10 stk. til hver side.

3. Stå med strakte ben. Læn dig forover med strakte arme og forsøg at nå gulvet. Ret dig så op igen. 10 stk.