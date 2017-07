Det er som om, det ofte kan være et problem at finde det rette løbetempo. Enten får man hurtigt sidestik eller også bliver kroppen bare supertræt halvvejs på løberuten. Kunne du godt tænke dig at finde det tempo, der passer lige til dig? Så se her, hvad du fx kan gøre.

Noget af det vigtigste er at anskaffe sig et løbeur, så du hele tiden kan holde øje med, hvor hurtigt du løber. For de fleste løbere er det nemlig normalt at løbe 30 sek. langsommere for hver halvanden kilometer på ruten. Og det kan du altså holde øje med på uret. Det handler også om at prøve sig lidt frem og samtidig vænne kroppen til at løbe på en ny måde. Det er også vigtigt, du husker, at jo længere en løbetur, jo langsommere bliver dit løbetempo. Det skal altså ikke være målet om en særligt god tid, der driver dig af sted.