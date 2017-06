Kæmper du med sidestik, når du løber? Vi har samlet læsernes allerbedste råd mod sidestik, så du fremover kan få det bedste ud af din løbetur - og samtidig undgå irriterende sidestik i maven.

Har du mon andre gode god? Ellers kan du tjekke, hvad andre læsere har gode erfaringer med. Vi har nemlig samlet læsernes 8 bedste råd mod sidestik, så du fremover nemt kan slippe for sidestik.

1. Ida Meyer: “Jeg spiser ingen slik eller anden raffineret sukker to timer op til et løb - ellers går det galt for mig.”

2. Lene D. Jensen: “Vi lærte i militæret, at vi skulle tage en lille sten, holde den i hånden og trykke/holde godt fast i den, hvis vi havde fået sidestik. Det var nok lige så meget for at flytte fokus. Det hjalp en smule.”