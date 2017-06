Derfor skal du løbe med korte skridt

Umiddelbart virker det logisk, at nogle gode lange skridt får dig hurtigere fremad på løbeturen, men faktisk fungerer det lige omvendt, siger eksperter. I et studie konkluderer de, at hvis du vil have fart i fødderne, skal du tage kortere og flere skridt undervejs.

Det har de fundet frem til ved at sætte en gruppe løbere til først at løbe en tur med 10 procent længere skridt end normalt og dernæst med 10 procent kortere skridt. Det viste sig både at gøre en forskel for effektiviteten af deres løb og risikoen for skader. Når skridtlængden blev kortere, faldt belastningen på deres fødder og ben, og samtidig brugte de mindre energi på at løbe. Det modsatte var tilfældet, når skridtlængden blev sat op.

En forklaring kan være, at lange skridt får dig til at flyve mere op i luften, mens korte skridt får dig til at bruge mindre energi på at hoppe og mere på at bevæge dig ligeud.