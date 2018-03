Sådan kommer du ALTID ud at løbe



Egentlig er du typen, der løber, men lige i dag har du faktisk ondt i hovedet, og i går var du superstresset. Men i morgen SÅ starter du - hvis det altså ikke lige regner…..



Spænder dine dårlige undskyldninger ben for dine løbedrømme, så har vi et forslag til dig.



For det første; Motion er ikke noget du gør MOD dig selv, men FOR dig selv. Manglende energi, hovedpine og stress forsvinder ikke efter en aften på sofaen: Men en rask løbetur rundt i kvarteret med frisk luft i ansigtet og din yndlingsmusik i ørerne giver dig et pusterum, der er dit helt alene. Her kan du lade batterierne op og slippe dagens bekymringer - og du behøver ikke løbe et halvmarathon for at mærke effekten.



For det andet; Kan du kun løbe på vindstille, solbeskinnede dage, er der ikke mange løbedage på vores breddegrader. Så husk, at der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning og lige nu får du en løbejakke fra Diadora sammen med 4 numre af I FORM OG et gavekort på 400 kr til Diadora for kun 149,- kr plus porto.



Ja tak, jeg vil i gang med at løbe nu!