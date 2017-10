Hvis du gerne vil undgå at blive oppustet, når du træner, så er det altså ikke helt ligemeget, hvordan du trækker vejret. Hvis du ikke gør det rigtigt, særligt ved fx løb, hvor pulsen kommer helt i vejret, kan det faktisk resultere i, at din mave svulmer op og bliver oppustet.

Det er virkelig vigtigt, at du ikke trækker vejret alt for overfladisk, når du fx løber. Og så er det altafgørende, at du sørger for at trække vejret gennem luftrøret. En nem måde at gøre det på, er ved at koncentrere sig om at trække vejret ind gennem næsen og ud gennem munden. Det kan godt være lidt vanskeligt, hvis man er udmattet og træt, for ofte kommer man nemlig til kun at trække vejret gennem munden. Og så kan du altså være så uheldig, at luften i stedet kommer ned gennem spiserøret og havner i maven. Og så er det, du opnår den modsatte effekt af, hvad du virkeligheden ønsker at få ud af din træning: Du bliver oppustet. Det forklarer Daniel Vigil, som er professor ved David Geffen School of Medicine på University of California i Los Angeles.