En slankere krop, markerede muskler, stærkere knogler og et højere energiniveau. Du ved allerede, at der er mange sunde fordele ved at få kridtet løbeskoene et par gange om ugen. Men faktisk kan det gavne dit løb endnu mere, hvis du også finder en makker at træne med. Her får du fire gode grunde til at blive en del af et løbefællesskab.

1. Du kommer af sted

Når der står nogen og venter på dig, er det sværere at skippe træning, når regnen siler ned, og sofaen virker mere tillokkende, for du vil med garanti blive konfronteret med dit pjækkeri bagefter.

2. Du får opbakning

En hånd på ryggen i krævende terræn, et par opmuntrende ord, når ruten føles uendeligt lang og en high five, når I er færdige. Opbakning fra din makker kan motivere dig og (måske) få dig til at glemme din frustration, når benene er ved at være trætte, og du egentlig har mest lyst til at vende snuden hjemad.