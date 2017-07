2. Du drikker for meget

Her er det lidt samme princip som ved maden. Det er ikke rart at løbe med en fyldt mave. Og derudover risikerer du også at få sidestik - og så bliver løbeturen virkelig ikke sjov. Hvis du fx løber om aftenen, så sørg for at drikke vand løbende henover hele dagen - ikke først lige inden løbeturen. På den måde sikrer du dig, at du har nok væske i kroppen, når du begynder din løbetur.

3. Du går ikke på toilettet

Det er virkelig ikke rart at skulle på toilettet midt i sin løbetur. Sørg for at have tisset af (og måske også lidt mere), inden du tager af sted. Du undgår igen også at løbe rundt med en fyldt mave.

4. Du lytter ikke til din krop

Og det er altså vigtigt! Du får intet ud af at løbe med et knæ fuld af smerter, og du risikerer at ødelægge mere, end du måske lige er klar over. Hvis kroppen siger stop, er det bedre at holde en hviledag.