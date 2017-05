8 tips til dig, der ikke vil løbe mere

1. Slut af i slow

Sætter du i en gevaldig slutspurt, når målstregen er inden for rækkevidde? Det er meget smartere at løbe langsomt til sidst, fordi det får hjernen til at huske turen som behagelig i stedet for anstrengende, og så bliver det lettere at komme afsted igen.

2. Svælg i gode fakta

Overvejer du at parkere løbeskoene for altid, så tjek lige, hvor gode venner du bliver med din krop, når du løber: Løbere lever længere end ikkeløbere, de har mindre risiko for at blive ramt af hjerte-kar-sygdom, øjensygdom, diabetes, slidgigt, kræft og infektioner.

3. Opsøg anerkendelse

Skamros dig selv, når du har været af sted i løbeskoene, men opsøg også gerne andres anerkendelse. Upload dine resultater på nettet, så folk kan like og kommentere og sende smileys. Og vær stolt af det!

