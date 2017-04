5. Hold styr på fakta

Et løbeur eller en aktivitetsmåler kan være lige det, der skal til for at motivere dig til at give den en ekstra skalle ude på løberuten. Med smart teknologi om håndleddet kan du fx hele tiden tjekke op på din gennemsnitshastighed, distancen, din puls eller dit kalorieforbrug. Det vil tale til dit konkurrencegen og hjælpe med til at holde dig løbende.

6. Lav et mantra

Du kan bevidst styre dine tanker i en positiv retning, så løbeturen bliver mere energifyldt og lettere at overkomme. Find et mantra, der motiverer dig, når turen er allerhårdest. Det kunne være: “Jeg kan og jeg vil”, eller “min krop bliver stærkere for hvert skridt”. Du vll mærke, hvordan dit fokus ændrer sig.

7. Få styr på teknikken

En god løbeteknik gør turen lettere. Løb med rank ryg, og kig ud mod horisonten. Lad din kæbe hænge løst, sænk skuldrene, og knug ikke hænderne, men lad spidsen af tommelfingrene og pegefingrene hvile mod hinanden.

