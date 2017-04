8 simple tips, der får dig i løbeskoene

5. Sæt noget på spil

Indgå et væddemål. Gerne et stort et, hvor der virkelig er noget på spil. De fleste af os er indrettet sådan, at vi nok skal komme af sted, hvis det virkelig rammer pengepungen eller æren.

Læs også: Derfor får væddemål dig til at træne mere.

6. Omprogrammér din hjerne

Kæmper krop og hjerne imod løbeturene, så tving dig selv af sted alligevel. Efter nogle gange vil kroppen og hjernen acceptere det nye mønster som en vane, og så bliver det nemmere at komme ud. Især hvis du løber på et fast tidspunkt.

7. Sæt delmål

Når du har et mål, motiverer du dig selv, men kun hvis målet er inden for rækkevidde. Lav små, overkommelige delmål, fx at du skal løbe tre gange i denne uge. Hver gang du når et mål, udløser det belønningsstoffer i hjernen, og det gør dig glad og motiveret til næste tur.

8. Løb fra morgenstunden

Løber du, lige efter at du er stået op, er der ikke tid til at finde på undskyldninger for, hvorfor du ikke lige havde lyst. Og en morgentur smitter positivt af på hele din dag.

Se her, hvor nemt du bliver typen, der træner om morgenen.