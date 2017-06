Det kan du gøre

For at holde dit blodsukker stabilt og have energi til din træning, så spis ca. hver 3. time. Og sørg for at spise et godt måltid et par timer inden, du snører løbeskoene og spæner afsted.

Sådan spiser og træner du dig til et bedre blodsukker.

5. Du træner hårdt hver dag

Derfor har det betydning

Når du træner, nedbryder du dine muskler og sener, der derfor har brug for tid til at restituere og genopbygge sig selv. Presser du din krop så meget, at den ikke kan nå at restituere, går det ud over din præstationsevne, og du risikerer at få skader. Hvor længe du er om at restituere, afhænger af din form samt træningens varighed og intensitet.

Det kan du gøre

Hjælp din krop med at restituere ved at få tilstrækkeligt med søvn, væske og sund kost med gode kulhydrater og proteiner efter træning. Er du begynder, så hold en hviledag efter moderat træning og to-tre hviledage efter hård træning. Er du øvet, er du hurtigere klar igen. Hvile kan for en garvet løber godt være aktiv restitution i form af en lille luntetur.

